В Челябинской области за сутки пять человек скончались от COVID-19

Зарегистрировано 298 новых заболевших

В Челябинской области, по данным на утро 2 января, зафиксировано 36 725 случаев заболевания COVID-19. За сутки заразились еще 298 человек, среди которых — один школьник.

За сутки из больниц выписали 179 пациентов, проведено 4 230 тестов. Ни один из классов южноуральских школ не закрыт на карантин. Скончались девять человек.

«Пациентка, 90 лет; пациент, 87 лет; пациент, 62 года; пациент, 58 лет; пациент, 37 лет. От других причин: сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, пациент, 74 года; постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь, пациент, 82 года; атеросклероз артерий, острая дыхательная недостаточность, пациент, 82 года; сенильная дегенерация головного мозга, атеросклероз церебральных сосудов, пациент, 81 год», — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Задать вопросы можно по телефону горячей линии министерства здравоохранения: 8 (351) 240-15-16. Кроме того, открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88.