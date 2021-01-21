В Челябинской области за сутки погибло еще 15 пациентов с COVID-19

Из больниц региона выписали 361 выздоровевшего

В Челябинской области новую коронавирусную инфекцию диагностировали еще 294 местным жителям. Всего на территории региона зафиксировано 42 тысячи 361 случай заболевания.

За сутки из областных госпиталей выписали 361 пациента, за время пандемии переболели коронавирусом и выздоровели 28 тысяч 268 человек. Еще 12 тысяч 502 пациента продолжают лечение.

«За прошедшие сутки умерло 15 человек: от COVID-19 — 10 человек, от других причин — 5 человек», — прокомментировали ситуацию в региональном Министерстве здравоохранения.

Всего за время пандемии в Челябинской области провели 1 321 841 исследование методами ИФА и ПЦР на коронавирус. За сутки тесты сделали 8 548 южноуральцам.

На территории региона продолжает действовать масочный режим, в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию. Пожилым людям рекомендуют сохранять режим самоизоляции.