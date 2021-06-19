В Челябинской области за сутки от коронавируса скончался один человек

Лечение продолжают 2053 пацента

На сегодняшний день, 19 июня, в Челябинской области официально зарегистрировано 64713 случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки заболел 101 человек. Рассказываем подробнее.

В инфекционных отделениях больниц на лечении остаются 2053 пациента. Граждане, не имеющие признаков заболевания или хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей.

«За прошедшие сутки выписаны 106 человек. Всего 59668 пациентов выздоровели и выписаны из больниц»,— уточнили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

За прошедшие сутки в регионе от COVID-19 скончался один человек.

«За время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 проведено 2 399 960 исследований. За прошедшие сутки взято 9388 тестов»,— добавили в ведомстве.

В эти выходные жители Челябинской области могут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК. График работы передвижных лабораторий можно посмотреть здесь.