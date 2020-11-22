В Челябинской области за сутки коронавирусом заразились четыре школьника

Всего инфекцию подхватили 219 южноуральцев.

За последние сутки в Челябинской области коронавирусом заразились 219 человек, четверо из которых — школьники. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 24614 случаев заболевания. Подробнее рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На сегодняшний день в региональных больницах остаются 7246 человек. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— сообщили в ведомстве.

За сутки выписали 38 пациентов, всего в регионе выздоровели 16527 человек. За время пандемии проведено 964280 исследований, по статистике на 22 ноября тесты сдали 7943 южноуральца.

«За прошедшие сутки скончались 8 человек. От COVID-19: пациент, 61 год; пациентка, 68 лет; пациентка, 53 года; пациент, 64 года. От других причин: сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 61 год; сенильная дегенерация головного мозга, атеросклероз церебральных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 69 лет; злокачественное новообразование (ковид сопутствующий) — пациент, 72 года; туберкулёз лёгкого, шок (ковид сопутствующий) — пациент, 68 лет»,— добавили в Минздраве Челябинской области.

Напомним, режим повышенной готовности продлён в регионе до 27 декабря 2020 года. Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал документ, запрещающий обслуживание посетителей в барах, кафе, ресторанах и других заведениях с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года с 23:00 до 6:00. Также с 19 ноября заведениям общепита запрещено проводить развлекательные мероприятия.