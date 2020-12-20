В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели семь школьников

Всего в регионе зарегистрировано более 32 тысяч случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в Челябинской области коронавирусом заразились 312 человек, включая семерых школьников. Всего по данным регионального министерства здравоохранения на сегодняшний день, 20 декабря, в регионе зафиксировано 32727 случаев заболевания COVID-19.

«На утро 20 декабря в больницах на лечении остаются 10916 пациентов. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— уточнили в ведомстве.

Всего в Челябинской области от ковида выздоровели 20625 пациентов, 135 из них — за последние сутки. Классов, закрытых на карантин по коронавирусу, в Челябинской области нет.

«За сутки скончались 10 пациентов. От коронавируса: пациентка, 63 года; пациентка, 79 лет; пациентка, 69 лет; пациент, 67 лет; пациентка, 80 лет; пациент, 75 лет. От прочих заболеваний, где ковид был сопутствующим: сахарный диабет, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — пациентка, 81 год; гипертоническая болезнь, лёгочно-сердечная недостаточность — пациент, 81 год; сахарный диабет, хроническая обструктивная болезнь лёгких — пациент, 72 года; гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, хроническая сердечная недостаточность — пациентка, 85 лет»,— добавили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

За последние сутки тесты методами ИФА и ПЦР сдали 5290 южноуральцев. Всего с начала пандемии медики протестировали 1159596 человек.