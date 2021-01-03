В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 299 человек

На лечении остаются почти 13 тысяч пациентов

На утро 3 января в Челябинской области официально зарегистрировано 37 024 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки тесты показали 299 положительных результатов. Обновленную статистику опубликовал региональный Минздрав.

«На сегодняшний день в больницах Челябинской области остаются 12 848 пациентов. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребназдора. Граждане без клинических проявлений и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей»,— сообщили в ведомстве.

За последние сутки выздоровели 235 человек, всего с начала пандемии из больниц выписали 22 815 пациентов.

«За сутки скончались 8 пациентов. От коронавируса: пациент, 59 лет; пациент, 52 года; пациент, 58 лет; пациент, 79 лет. От других причин, где коронавирус был сопутствующим: хроническая обструктивная болезнь легких, сердечная недостаточность — пациент, 84 года; ишемическая болезнь сердца, диффузный кардиосклероз — пациентка, 83 года; сахарный диабет, атеросклероз артерий — пациентка, 86 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность — пациент, 57 лет»,— добавили в пресс-службе Минздрава.

Всего медики провели 1 221 763 исследования методами ИФА и ПЦР. За последние сутки было протестировано 1 225 южноуральцев.