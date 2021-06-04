В Челябинской области за сутки из ковидных госпиталей выписали рекордное количество пациентов

Минздрав опубликовал сводку на утро 4 июня 2021 года

В Челябинской области за сутки из ковидных госпиталей выписали 107 человек. Эта цифра рекордная, если учесть, что в последнее время число поправившихся за сутки не превышало ста человек. Лишь вчера, по данным Минздрава Челябинской области, она впервые превысила сотню, а сейчас увеличилась еще больше.

При этом количество заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжает снижаться. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 85 местных жителей. Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировано 63 тысячи 376 случаев COVID-19.

57 тысяч 908 южноуральцев уже выздоровели, 2548 продолжают лечение.



«За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 7 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Южноуральцам за время пандемии провели более 2,2 миллиона исследований на ковид, за сутки сделали 8356 тестов.

Жителей региона приглашают поставить прививку от COVID-19 в ТРК. Полный список адресов по ссылке.