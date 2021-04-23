В Челябинской области за сутки из ковидных госпиталей выписали 125 человек

Продолжают лечение 3051 пациент

В Челябинской области, по данным на утро 23 апреля, из больниц выписали 125 человек, перенесших COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

За сутки подтверждено 112 новых заболевших коронавирусной инфекцией, среди них нет школьников. Продолжают лечение еще 3051 человек.

«За прошедшие сутки умерло девять человек. От COVID-19 — семь человек, от других причин — два человека», — прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Отметим, в Челябинской области стало больше пунктов вакцинации от короновируса в ТРК. На бесплатную вакцинацию в торгово-развлекательных комплексах жителей региона ждут по нескольким адресам.