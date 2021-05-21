В Челябинской области за сутки из больниц выписали 95 пациентов после COVID-19

Минздрав региона опубликовал сводку на утро 21 мая 2021 года

В Челябинской области за сутки 89 человек заболели новой коронавирусной инфекцией. За время пандемии в регионе зафиксировано 62 тысячи 158 случаев COVID-19.

56 тысяч 158 южноуральцев выздоровели, 2722 человека продолжают лечение. За сутки из госпиталей выписали 95 пациентов.

«За прошедшие сутки умерло 7 человек: от COVID-19 — 5 человек, от других причин — 2 человека», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Всего жителям региона провели более 2 миллионов исследований на коронавирус, за сутки сделали 8855 тестов.

Южноуральцев приглашают поставить вакцину от COVID-19 в ТРК. Полный перечень адресов, где 22 и 23 мая будут работать выездные бригады медиков, по ссылке.