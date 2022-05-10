В Челябинской области за сутки 151 человек заболел коронавирусом

10 мая на лечение остаётся 1937 пациентов

За сутки в Челябинской области провели 2 423 ПЦР-теста на коронавирус. Из них 151 — положительные, среди заболевших 21 школьник. Как сообщили в Минздраве Челябинской области, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 329 239 случаев COVID-19.



Накануне с больничного выписали 153 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 318 365 пациентов.

Также Минздрав сообщает о двух скончавшихся накануне пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в регионе от COVID-19 умерло 9796 человек.

По последним данным, в Челябинской области заболеваемость коронавирусом в 90% случаев вызвана штаммом «стелc-омикрон». Появления других новых штаммов в ближайшее время не предвидится.