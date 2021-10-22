В Челябинской области за одну ночь от ковида привились 400 человек

В регионе значительно вырос интерес к вакцинации

В Челябинской области резко выросло число пациентов, желающих поставить прививку от коронавируса. Об этом в пятницу, 22 октября, на брифинге по ковиду рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Еще неделю назад за один день наши медики прививали не больше двух тысяч человек за день. К концу этой недели эта цифра превысила восемь тысяч. А вчерашний день был рекордным: от ковида привили 13 тысяч человек. В ночь на пятницу прививку сделали больше 400 человек, хотя до этого в круглосуточные прививочные пункты обращались по 70—80 человек», — рассказала Ирина Гехт.

По словам политика, первым компонентом вакцины в регионе привиты более 955 тысяч человек — это почти 37% всего взрослого населения. По темпам вакцинации мы занимаем 14-е место среди 85 субъектов Российской Федерации.

Интерес к вакцинации резко вырос после того, как власти области объявили обязательную вакцинацию для работников нескольких отраслей и ввели QR-допуск на массовые мероприятия. Кроме того, в регионе объявили нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября, а также расширили список мест, куда можно попасть лишь с QR-кодом.

В нерабочие дни можно будет привиться во всех поликлиниках Челябинской области, они будут работать в штатном режиме. А вакцинации в ТРК не будет, так как на время вынужденных каникул вход в ТРК будет осуществляться только по QR-кодам.

В ближайшие выходные, 23 и 24 октября, прививки все еще можно поставить в крупных ТРК области. Приводим полный перечень адресов и график работы прививочных пунктов на нашем сайте.

А также перечень пунктов, где можно привиться ночью.

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Как пройдут на Южном Урале «антиковидные» каникулы, читайте в отдельном материале Первого областного информагентства.

Также Ирина Гехт оценила вероятность локдауна после 7 ноября.

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