В Челябинской области 365 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 18 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 365 положительных результатов, среди заболевших есть один школьник. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 93 тысячи 76 человек.

На лечении остаются 9 тысяч 64 пациента. Накануне из больниц выписали 271 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 79 тысяч 578 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 22 скончавшихся пациентах с коронавирусом. За весь период пандемии от инфекции умерли 4 тысячи 372 южноуральца.

Между тем в России начались испытания по одновременному введению вакцин от ковида и гриппа. Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасных инфекции.



А пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

В субботу и воскресенье, 18 и 19 сентября, жители Челябинской области могут привиться от коронавируса и от гриппа на избирательных участках. Кроме того, вакцинация от ковида идет в больших ТРК региона.