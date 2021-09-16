В Челябинской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 365 человек

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 16 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 365 положительных результатов, среди заболевших три школьника. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 92 тысячи 347 человек.

На лечении остаются 8 тысяч 923 пациента. Накануне из больниц выписали 274 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 79 тысяч 34 южноуральца.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 21 скончавшемся пациенте с коронавирусом. За весь период пандемии от инфекции умерли 4 тысячи 328 южноуральцев.

Между тем в России определены первые 495 победителей лотереи среди привившихся от COVID-19. Каждый из них получит 100 тысяч рублей. Рассказываем, как проверить номер своего сертификата и получить деньги.