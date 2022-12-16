В Челябинской области за день 96 человек заболели коронавирусом

Минздрав озвучил суточную сводку на 16 декабря 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более семи тысячи тестов на коронавирус и получили 96 положительных результатов, среди заболевших есть пятеро школьников, сообщает сегодня, 16 декабря, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 189 человек. Продолжают лечение 1 тысяча 81 пациент.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли три пациента. Всего с начала пандемии вирус оборвал жизни 10 тысяч 353 южноуральцев.

Ранее Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду на зиму в Челябинской области. Новых вспышек инфекции специалисты не ждут, но привиться надо.

Между тем, по данным регионального Роспотребнадзора, эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 70%. Чаще всего болеют взрослое население и школьники. Карантин по гриппу ввели в больницах и соцучреждениях Челябинской области.