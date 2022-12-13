В Челябинской области за день 94 человека заболели коронавирусом

Минздрав озвучил суточную сводку на 13 декабря 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более 2 тысяч тестов на коронавирус и получили 94 положительных результата, среди заболевших есть четыре школьника, сообщает сегодня, 13 декабря, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 104 человек. Продолжают лечение 1 тысяча 163 пациента.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего с начала пандемии вирус оборвал жизни 10 тысяч 347 южноуральцев.

Ранее Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду на зиму в Челябинской области. Новых вспышек инфекции специалисты не ждут, но привиться надо.

Между тем, по данным регионального Роспотребнадзора, эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 70%. Чаще всего болеют взрослое население и школьники. Карантин по гриппу ввели в больницах и соцучреждениях Челябинской области.