В Челябинской области вакцинация от коронавируса пройдет в ТРК и садах

Где сделать прививку от COVID‑19 с 22 по 24 июля

В Челябинской области сегодня и в выходные продолжится вакцинация от коронавируса. Обновленный график работы медицинских бригад в пятницу и выходные сегодня, 22 июля, составили в региональном Минздраве.

В ведомстве просят не забывать о важных мерах профилактики после прививки. Это соблюдение масочного режима, дезинфекция и соблюдение социальной дистанции.

«После введения препарата от COVID-19 избегайте физических нагрузок и не допускайте перегрева и переохлаждения организма», — добавляют в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

Сделать прививку подросткам можно в детской поликлинике по месту жительства. Вакцинация взрослых организована в торгово-развлекательных комплексах (ТРК), дополнительных пунктах с отдельными входами и поликлиниках.

Челябинск

ГКБ № 1 — с 08:00 до 20:00 (в будни), с 09:00 до 15:00 (в выходные и праздничные дни)

23 июля

ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00

СНТ «Сигнал-2» — с 13:00 до 14:00

24 июля

ТРК «Алмаз» — с 10:00 до 14:00

Златоуст

22 июля

«Территория бизнеса» — с 10:00 до 13:00

ТРК «Тарелка» — с 16:00 до 19:00

23 и 24 июля

«Территория бизнеса» — с 10:00 до 13:00

ТРК «Тарелка» — с 10:00 до 15:00

Троицк

23 июля

Центральная площадь — с 15:00 до 19:00

Копейск

23 июля

СНТ «Кировец» — с 09:00 до 12:00

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в

Ж/д вокзал, медпункт

Сатка

Районная больница, приемный покой

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой

Касли

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой

Кыштым

Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой

Карабаш

Городская больница, приемный покой

Село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара

Варна

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт ж/д вокзала

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение

Увелка

Районная больница, приемный покой

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт

Куса

Районная больница, приемный покой

Село Кизильское

Районная больница

Миасс

Городская больница № 3 — 18:00—21:00

Копейск

Городская больница № 1, приемный покой, пос. Советов, 6 — с 20:00 до 08:00

Напомним, рост заболеваемости коронавирусом в Челябинской области начался с конца прошлой недели. Врачи начали выявлять больше 100 положительных тестов на COVID-19. По мнению эпидемиолога Александра Выгоняйлова, избежать новой волны не удастся, но ее интенсивность будет зависеть от темпов вакцинации и других факторов.

В Минздраве уточнили, что прививочная кампания в регионе идет полным ходом. Для этого создан необходимый запас доз.