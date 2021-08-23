В Челябинской области в выходные дни от коронавируса привились 1438 человек

Вакцинироваться можно было в торговых центрах, садовых товариществах, парках и общественных пространствах

В минувшие выходные 1438 жителей Челябинской области привились от коронавируса в пунктах массовой вакцинации, сообщили сегодня, 23 августа, в пресс-службе регионального Минздрава.

Привиться можно было не только в городских торговых центрах, но и в садовых товариществах, парках и общественных пространствах.

В будни южноуральцы также могут привиться от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру 122.

Напомним, в Челябинской области за прошедшие сутки COVID-19 заболели 379 человек. По данным пресс-службы регионального Минздрава, на сегодня официально зарегистрировано 83 059 случаев заболевания коронавирусом.

В среду, 18 августа, кабинет министров утвердил правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавирусной инфекции жителей России. Известно, что всего будет тысяча победителей, каждый получит по 100 тысяч рублей.



В Яблочный Спас выездная медицинская бригада вакцинировала всех желающих прихожан в Свято-Васильевском храме. Настоятель храма Сергий Севастьянов рассказал, что среди его коллег все уже привиты. Протоиерей вакцинацию одобрил и благословил медиков на проведение акции.

