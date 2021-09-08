В Челябинской области умерли два привитых от коронавируса пациента

Один привился уже зараженным, второй имел серьезную патологию

Два жителя Челябинской области скончались от коронавируса несмотря на то, что имели прививку от новой инфекции. Об этом в среду, 8 сентября, рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии областного инфекционного центра ОКБ № 3 Антон Юлин.

«Первый мужчина привился после того, как находился в эпидочаге. Медицинским работникам он об этом не рассказал. Так делать нельзя! Если у человека был контакт с инфицированным, то ставить прививку уже нельзя, потому потому он уже, скорее всего, заразился и болен. Второй мужчина имел серьезные проблемы с сосудистой системой. В целом привитые пациенты очень редко попадают в реанимацию, а если и попадают — выздоравливают!» — говорит Антон Юлин.

По словам доктора, на сегодняшний день вакцинация остается единственным средством защиты от коронавируса, в том числе для молодых. Контингент пациентов в ковидных стационарах Челябинской области омолодился: в основном это люди от 35 до 65 лет.

«Прививка уменьшает риск возникновения тяжелой формы заболевания. Процент того, что человек выживет после вакцинации, даже заболев ковидом, очень высокий», — добавляет Юлин.

В среду, 8 сентября, в инфекционной больнице в Малой Сосновке побывал главврач московской ГКБ № 40, больше известной как «Коммунарка». Денис Проценко высоко оценил организацию помощи коронавирусным пациентам в ОКБ № 3 и призвал южноуральцев делать прививки против ковида.

Между тем главный эпидемиолог Челябинской области Елена Кутрова предложила лечить пациентов с ковидом за деньги, а бесплатные препараты (их стоимость иногда составляет трехзначную цифру) выдавать только привитым.

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