Два жителя Челябинской области скончались от коронавируса несмотря на то, что имели прививку от новой инфекции. Об этом в среду, 8 сентября, рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии областного инфекционного центра ОКБ № 3 Антон Юлин.
«Первый мужчина привился после того, как находился в эпидочаге. Медицинским работникам он об этом не рассказал. Так делать нельзя! Если у человека был контакт с инфицированным, то ставить прививку уже нельзя, потому потому он уже, скорее всего, заразился и болен. Второй мужчина имел серьезные проблемы с сосудистой системой. В целом привитые пациенты очень редко попадают в реанимацию, а если и попадают — выздоравливают!» — говорит Антон Юлин.
По словам доктора, на сегодняшний день вакцинация остается единственным средством защиты от коронавируса, в том числе для молодых. Контингент пациентов в ковидных стационарах Челябинской области омолодился: в основном это люди от 35 до 65 лет.
«Прививка уменьшает риск возникновения тяжелой формы заболевания. Процент того, что человек выживет после вакцинации, даже заболев ковидом, очень высокий», — добавляет Юлин.
В среду, 8 сентября, в инфекционной больнице в Малой Сосновке побывал главврач московской ГКБ № 40, больше известной как «Коммунарка». Денис Проценко высоко оценил организацию помощи коронавирусным пациентам в ОКБ № 3 и призвал южноуральцев делать прививки против ковида.
Между тем главный эпидемиолог Челябинской области Елена Кутрова предложила лечить пациентов с ковидом за деньги, а бесплатные препараты (их стоимость иногда составляет трехзначную цифру) выдавать только привитым.
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