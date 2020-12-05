В Челябинской области скончались ещё 12 человек с коронавирусом

За сутки заболели 303 южноуральца.

На утро 5 декабря в Челябинской области официально зарегистрировано 28 150 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватили 303 человека, включая трёх школьников. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в больницах Челябинской области остаются 9 306 пациентов. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— сообщили в ведомстве.

За последние сутки выздоровело 232 человека, всего с начала пандемии вылечилось 17 860 южноуральцев. Классов, закрытых на карантин по коронавирусу, в Челябинской области нет.

«За сутки скончались 12 пациентов. От коронавируса: пациент, 52 года; пациентка, 55 лет; пациентка, 73 года. От других причин, где коронавирус был сопутствующим заболеванием: сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий — пациентка, 76 лет; хроническая обструктивная болезнь лёгких, диффузный пневмосклероз — пациент, 66 лет; ишемическая кардиомиопатия, мелкоочаговый кардиосклероз — пациент, 75 лет; сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия — пациентка, 60 лет; сахарный диабет, диабетическая макро- и микроангиопатия — пациент, 73 года; сахарный диабет, гипертоническая болезнь — пациентка, 82 года; сахарный диабет, лёгочно-сердечная недостаточность — пациент, 58 лет; ишемическая кардиомиопатия, кардиосклероз — пациент, 82 года; ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз аорты — пациентка, 65 лет»,— добавили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Всего с начала пандемии медики провели 1 061 293 исследования. За последние сутки тесты взяли у 9 048 южноуральцев.