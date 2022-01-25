В Челябинской области 141 школьник заболел коронавирусом за сутки

Рост числа заразившихся среди детей начался на прошлой неделе

В Челябинской области растет число заразившихся коронавирусом школьников. За минувшие сутки медики подтвердили 141 случай новой инфекции среди учащихся южноуральских школ, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В целом дети составляют до 10% всех заболевших коронавирусом в регионе. Причем чаще всего ковидом заражаются школьники, так как в садиках сегодня более строгий эпидрежим. Тем не менее уровень заболеваемости среди школьников не превышает уровень заболеваемости декабря, и Роспотребнадзор не намерен отправлять школьников на дистанционное обучение в ближайшее время.

При этом в области ужесточили правила изоляции контактных детей, об этом Первому областному информагентству рассказала заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.