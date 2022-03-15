В Челябинской области 741 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 15 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 8 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 741 положительный результат, среди заболевших — 54 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 309 тысяч 147 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 15 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 3123 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 283 тысячи 709 южноуральцев. На лечении остается 16 тысяч 902 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 17 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 9396 южноуральцев.