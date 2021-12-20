В Челябинской области работают 52 пункта вакцинации от коронавируса — адреса

﻿Сделать прививку можно в поликлиниках, мегапункте и ТРК

В Челябинской области на сегодня открыты 52 пункта вакцинации, где жители региона могут сделать прививку от коронавируса. Полный список адресов в понедельник, 20 декабря, опубликовал региональный Минздрав.

«Не забываем о важных мерах профилактики после прививки: ношении медицинских масок, использовании антисептиков и соблюдении социальной дистанции. После введения препарата от COVID-19 избегайте физических нагрузок, откажитесь от алкоголя и не допускайте перегрева и переохлаждения организма», — напомнили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Самый большой вакцинальный пункт на Южном Урале

Областной мегапункт вакцинации в КРК «Мегаполис» будет работать до 31 декабря. Сделать прививку здесь можно будет с 10:00 до 20:00. Но в конце месяца возможны изменения в графике его работы.

ТРК и дополнительные пункты с отдельными входами

Челябинск

24 декабря

МФЦ, ул. Труда, 164

10:00—14:00

25 декабря

ТК «КС»

12:00—15:00

25, 26 декабря

ТРК «Алмаз»

12:00—18:00

Магнитогорск

с 20 по 26 декабря

ТЦ «Тройка»

12:00—18:00

ТЦ «Паллада»

12:00—18:00

ТЦ «Дом»

12:00—18:00

ТРК «Гостиный двор»

12:00—18:00

ТРК «Континент»

12:00—18:00

ТЦ «Лента», ул. Вокзальная, 23

12:00—18:00

Миасс

Администрация города

С 20 по 24 декабря

14:00—19:00

25 и 26 декабря

12:00—17:00

Златоуст

С 20 по 24 декабря

«Территория бизнеса», пр. Гагарина, 43, третий этаж

09:00—19:00

Приемный покой, ул. Бушуева, 16

20:00—08:00

25 и 26 декабря

«Территория бизнеса», пр. Гагарина, 43, третий этаж

10:00 — 17:00

Приемный покой, ул. Бушуева, 16

20:00—08:00

Кыштым

С 20 по 24 декабря

ТК «Радуга»

14:00—18:00

25 и 26 декабря

ТК «Радуга»

10:00—14:00

Еманжелинск

с 20 по 24 декабря

Дворец культуры им. А. С. Пушкина

16:00—19:00

ПГТ Красногорский

Дворец культуры им. В. И. Ленина

16:00—19:00

25 и 26 декабря

Дворец культуры им. А. С. Пушкина

10:00—14:00

ПГТ Красногорский

Дворец культуры им. В. И. Ленина

10:00—14:00

Сатка

с 20 по 26 декабря

Дворец «Строитель»

14:00—19:00

Пласт

26 декабря

Школа № 10

09:00—15:00

Чесма

23 и 26 декабря

ТЦ «Магнит»

10:00—14:00

24 декабря

Центральный рынок

10:00—13:00

Копейск

с 20 по 25 декабря

Дворец им. Кирова

10:00—18:00

Где в Челябинской области можно сделать прививку круглосуточно

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 9, поликлиника, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28 (16:00—08:00)

Ж/д вокзал, медпункт

Сатка

Районная больница, приемный покой

Магнитогорск

ГБ № 1, приемный покой

Касли

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск

Районная больница, приемный покой

Кыштым

Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой

Карабаш

Городская больница, приемный покой

село Миасское

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Уйское

Районная больница, приемный покой

Верхний Уфалей

Городская больница, приемный покой стационара

Варна

Районная больница, приемный покой

Троицк

Медпункт ж/д вокзала

Карталы

Городская больница, приемный покой стационара

Ж/д вокзал, медпункт

Чебаркуль

Областная больница, приемное отделение

Октябрьское

Районная больница, приемный покой

Увелка

Районная больница, приемный покой

Коркино

Городская больница № 1, травмпункт

Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения

село Агаповка

Районная больница

Куса

Районная больница, приемный покой

Нязепетровск

Районная больница

село Кизильское

Районная больница

село Аргаяш

Районная больница

Миасс

Городская больница № 3

19:00—22:00

Златоуст

Медпункт ж/д вокзала

Карталы

Городская больница, приемный покой