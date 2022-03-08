В Челябинской области продолжается тестирование на коронавирус

За минувшие сутки заболели чуть более двух тысяч человек

Министерство здравоохранения Челябинской области продолжает контролировать ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ведомства, за прошедшие сутки выявлено 2011 новых заболевших ковидом южноуральцев, из них 130 — школьники.



По данным пресс-службы Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе выписаны из больниц 2287 человек. Всего коронавирус с начала пандемии победили почти 264 тысячи южноуральцев. На сегодня болеют 28,4 тысячи жителей региона.

За сутки коронавирус унес жизни еще 17 человек. Больше 13 тысяч южноуральцев проверились на наличие опасной инфекции.