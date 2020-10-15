В Челябинской области продолжается рост числа суточных заболевших COVID-19

За текущие 24 часа выявлено 107 новых инфицированных при 136 выздоровевших.

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Прирост числа суточных случаев коронавируса в Челябинской области продолжается. На утро четверга, 15 октября, в регионе выявлено ещё 107 человек с инфекцией, двое из которых — школьники. Общее же число заболевших COVID-19 остановилось на отметке в 18 182 случая.



«Больных с COVID-19 — 3 748 человек. За прошедшие сутки выписаны 136 человек. Всего 13 837 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 703 280. За прошедшие сутки — 6 561 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 0», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Четыре человека с коронавирусом скончались за минувшие сутки. У всех инфекция была сопутствующим заболеванием, добавили в минздраве. Самой молодой из умерших стала 58-летняя женщина.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: инфаркт головного мозга, атеросклероз артерий, ковид сопутствующий — пациент, 81 год; сахарный диабет, артериальная гипертензия, ковид сопутствующий — пациентка, 58 лет; атеросклеротический постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 81 год; диффузный мелкоочаговый кардиосклероз, атеросклероз аорты, ковид сопутствующий — пациент, 78 лет», — добавили в минздраве региона.

Добавим, текущий режим повышенной готовности действует в Челябинской области до 18 октября. Кроме того, в регионе сохраняется обязательное ношение масок в общественных местах. По всем вопросам о коронавирусе по-прежнему работает горячая линия регионального минздрава: 8 (351) 240-15-16.