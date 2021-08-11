В Челябинской области посещать спортивные мероприятия могут не более 500 человек

В регионе продолжают действовать коронавирусные ограничения

В Челябинской области продолжают действовать ограничения при посещении спортивных мероприятий, введенные из-за коронавируса. На сегодняшний день количество участников не должно превышать 500 человек. Но организаторы должны следить не только за заполняемостью спортивных площадок, но и масочным режимом, отмечают в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Согласно регламенту проведения спортивных мероприятий в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 организаторы соревнований обязаны измерять зрителям при посещении мероприятия температуру тела посредством бесконтактных термометров. Кроме того, все участники и гости мероприятия должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. На объектах спорта и в местах проведения мероприятий у посетителей должна быть возможность обработать руки кожным антисептиком»,— напомнили в региональном правительстве.

Количество зрителей на трибунах может быть увеличено в случае замедления темпов распространения коронавирусной инфекции по предписанию Роспотребнадзора.

Напомним, все мероприятия в Челябинской области проходят только с согласования оперативного штаба по распространению и борьбе с инфекцией.