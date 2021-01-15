В Челябинской области подтвердили еще 295 случаев заболевания COVID-19

Из медучреждений региона выписались 390 человек

В Челябинской области на утро 15 января зафиксировано 295 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии COVID-19 заразились 40 565 человек.

Из медицинских учреждений выписали 390 пациентов, всего вылечились 26 039 человек.

«За прошедшие сутки умерло 15 человек: от COVID-19 — 9 человек, от других причин — 6 человек», — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Челябинской области.

За сутки в Челябинской области провели 6 525 тестирований на коронавирус, всего было сделано 1 277 693 исследований.

Южноуральцам напоминают, что на территории региона продолжает действовать масочный режим, в общественных местах необходимо надевать маску, а также соблюдать правила социальной дистанции. Жителям области старше 65 лет рекомендуют сохранять режим самоизоляции.