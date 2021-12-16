В Челябинской области пациентов с коронавирусом выборочно тестируют на «омикрон»

Пока на Южном Урале не было случаев заражения новым штаммом

Пациентов с коронавирусом и ОРВИ на Южном Урале начали выборочно тестировать на «омикрон». Новый штамм совсем недавно появился в России и обладает большой патогенностью, но до нашего региона пока не дошел. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«Мы проводим выборочное обследование пациентов, поступающих с подозрением на коронавирусную инфекцию, или пациентов с не совсем типичным течением острого респираторного заболевания. Сначала делаем ПЦР-тест на штамм „дельта“. Если он не подтверждается, то выборочно проверяем материал на „омикрон“», — пояснил Юрий Семенов.

Пока исследовать тесты на «омикрон» челябинцам помогает лаборатория в Новосибирске. Но на Южный Урал уже пришли реактивы для выявления нового штамма, и скоро такой анализ будут проводить в лаборатории регионального Роспотребнадзора.

Пока, заметил Семенов, случаев заражения новым штаммом на территории Челябинской области нет.

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