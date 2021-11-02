В Челябинской области откроют новые лаборатории для ПЦР-тестов на коронавирус

В существующие учреждения также докупят новое оборудование

В Челябинской области действуют 28 лабораторий для проведения ПЦР-исседования на которонавирус. Скоро их станет еще больше, чтобы пациенты могли получать результаты анализа в течение суток. Об этом 2 ноября на брифинге сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.



«Все лаборатории в регионе работают в круглосуточном режиме, без выходных. Их суммарная максимальная мощность — около 20 000 исследований в сутки. Но это максимум с учетом учреждений в южноуральских «запретках». В минувшие сутки проведено 12 290 исследований. На остатках остается еще около 13 000 анализов, то есть работы еще на полутора суток», — рассказал Юрий Семенов.

Пропускную способность лабораторий в регионе в настоящее время увеличили максимально. Посмотрели, какие есть остатки, улучшили работу и уже почти достигли суточного интервала изготовления анализов. Но, по словам министра, работа в этом направлении будет продолжена.

«В ближайшее время планирует усилить существующие лаборатории, поставив дополнительное оборудование, а также открыть новые. Как только это произойдет, вопрос будет решен, и мы будем в течение суток выдавать результаты анализов», — добавил Юрий Семенов.

В Челябинской области с начала пандемии подтвердили 111 772 случая коронавируса, за минувшие сутки — 531 новый случай. Южноуральцы жалуются на долгое ожидание врача, из-за чего им приходится заниматься самолечением. Министр здравоохранения региона Юрий Семенов дал рекомендации по безопасному лечению для пациентов до подтвержденного диагноза «коронавирус».



По данным Минздрава региона, сейчас наблюдается тенденция к уменьшению числа госпитализаций при одновременном росте количества новых заражений. При этом в ковидные базы отправляют всех пациентов, которым это показано. Минздрав озвучил основания для лечения от коронавируса в стенах больницы.