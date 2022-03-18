В Челябинской области 18, 19 и 20 марта продолжат работу 33 мобильных пункта вакцинации от коронавируса. Сделать прививку в эти дни все желающие смогут в торгово-развлекательных комплексах, поликлиниках по месту жительства и медпунктах некоторых вокзалов. График работы бригад сегодня сообщили в региональном Минздраве.
«В выходные вакцинация подростков продолжится в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые смогут выбрать удобный для себя пункт. После введения препарата от COVID-19 рекомендовано избегать физических нагрузок, не допускать перегрева и переохлаждения. Не забывайте о важных мерах профилактики — ношении масок, дезинфекции и соблюдении социальной дистанции», — рассказали в ведомстве.
ТРК И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВХОДАМИ
Челябинск
КРК «Мегаполис» — ежедневно с 10:00 до 20:00.
19 марта
ТК «КС» — с 12:00 до 15:00.
ТРК «Алмаз» («Леруа Мерлен») — с 10:00 до 15:00.
Магнитогорск
с 18 по 20 марта
ТРК «Континент» — с 14:00 до 18:00.
Златоуст
с 18 по 20 марта
«Территория бизнеса» — с 10:00 до 18:00.
18 марта
ТРК «Тарелка» — с 16:00 до 19:00.
19 и 20 марта
ТРК «Тарелка» — с 10:00 до 15:00.
Кыштым
19 и 20 марта
ТК «Радуга» — с 10:00 до 14:00.
Бреды
19 и 20 марта
ТРК «Магнит» — с 10:00 до 14:00.
КРУГЛОСУТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ
Челябинск
ГКБ № 2, пр. Ленина, 82.
ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
Ж/д вокзал, медпункт.
Сатка
Районная больница, приемный покой.
Магнитогорск
ГБ № 1, приемный покой.
Касли
Районная больница, приемный покой.
Катав-Ивановск
Районная больница, приемный покой.
Кыштым
Городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой.
Карабаш
Городская больница, приемный покой.
село Миасское
Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21).
Верхний Уфалей
Городская больница, приемный покой стационара.
Варна
Районная больница, приемный покой.
Троицк
Медпункт ж/д вокзала.
Чебаркуль
Областная больница, приемное отделение.
Увелка
Районная больница, приемный покой.
Коркино
Городская больница № 1, травмпункт.
Куса
Районная больница, приемный покой.
село Кизильское
Районная больница.
Миасс
Городская больница № 3 — с 18:00 до 21:00.
Ж/д вокзал, медпункт.
Златоуст
Медпункт ж/д вокзала.
Бердяуш
Медпункт ж/д вокзала.
Усть-Катав
Медпункт ж/д вокзала.
Копейск
Городская больница № 1, приемный покой.
пос. Советов, 6 — с 20:00 до 08:00.
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