В Челябинской области от коронавируса вылечились еще 402 пациента

291 южноуралец, наоборот, подхватил инфекцию

На утро 23 января в Челябинской области официально зарегистрировано 42945 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки инфекцию подхватил 291 южноуралец, включая двух школьников. Подробнее о том, сколько человек находятся на лечении на сегодняшний день, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

«В больницах на лечении остаются 12280 человек, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Жители Челябинской области, не имеющие клинических признаков и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— сообщили в ведомстве.

За сутки из больниц выписали 402 пациента, всего с начала пандемии коронавируса выздоровели 29043 южноуральца. Однако количество умерших пока не снижается.

«За прошедшие сутки умерло 15 человек. От COVID-19 — 10 пациентов, от других причин — 5 пациентов»,— уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всего с начала пандемии медики провели 1 341 505 исследований методами ИФА и ПЦР. За прошедшие сутки южноуральцы сдали 10 540 тестов.

Напомним, в эти выходные жители Челябинска смогут бесплатно сдать тесты на коронавирус в ТРК города, а также в городской больнице № 1 на улице Воровского, 16. Подробнее можно узнать здесь.