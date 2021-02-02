В Челябинской области от коронавируса вылечились более 33 тысяч пациентов

Свежая сводка Минздрава на 2 февраля 2021 года

В Челябинской области COVID-19 диагностировали еще 275 местным жителям. Всего на территории региона зафиксировано 45 тысяч 773 случая заболевания. Тем временем из медицинских учреждений за сутки выписали 594 пациента, всего 33 тысячи 686 южноуральцев переболели новой коронавирусной инфекцией. От заболевания продолжают лечиться еще 10 тысяч 320 пациентов.



«За прошедшие сутки умерло 14 человек: от COVID-19 — 9 человек, от других причин — 5 человек», — сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

За время пандемии в регионе провели более миллиона исследований на коронавирус, за прошедшие сутки сделали 4,5 тысячи тестов.

В Челябинской области продолжает действовать масочный режим, в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию. Пожилым людям рекомендуют оставаться дома.

Напомним, в регионе продолжается массовая вакцинация населения, прививки поставили уже 15 тысяч человек. Однако в больнице Карабаша вакцину отказались ставить пожилым людям, ссылаясь на то, что препарат для них небезопасен.

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