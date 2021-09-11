В Челябинской области от коронавируса вылечились 273 человека за сутки

На лечении остаются 8568 пациентов

На сегодняшний день, 11 сентября, в Челябинской области официально зарегистрировано 90524 случая заболевания коронавирусом. За минувшие сутки заболели 366 человек, включая 10 школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, за время пандемии выздоровели и выписаны из ковидных госпиталей 77674 южноуральца, 273 из них — за последние сутки.

«На сегодняшний день в медучреждениях на лечении остаются 8568 пациентов. Граждане, не имеющие клинических признаков и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в Минздраве.

Согласно статистике, от COVID-19 за сутки умер 21 человек.

Жители Челябинской области продолжают сдавать тесты на коронавирус методами ИФА и ПЦР. Всего медики взяли 3 326 571 анализ, за сутки протестировано 13308 южноуральцев.

По традиции в эти выходные граждане смогут привиться от ковида в крупных ТРК региона, храмах и на рынках. Полный список адресов и график работы передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.