В Челябинской области от коронавируса скончались еще 16 пациентов

Инфекцию за последние сутки подхватили 303 южноуральца

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 303 человека, включая одного школьника. Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе зафиксировано 40169 случаев заражения. Подробнее о том, сколько человек выздоровело, а сколько продолжают лечение, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

«В региональных больницах на лечении остаются 12831 пациентов. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие клинических проявлений и не страдающие хроническими заболеваниями, лечатся дома под присмотром врачей»,— сообщили в ведомстве.

За прошедшие сутки в области выздоровело 379 человек. Всего с начала пандемии коронавируса из больниц выписали 26805 пациентов. Классов, закрытых на карантин из-за COVID-19, в Челябинской области нет.

«За прошедшие сутки умерло 16 человек. От коронавируса — 8 пациентов, от других причин — 8 пациентов»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всего в Челябинской области методами ИФА и ПЦР проведено 1 293 427 исследований, в том числе 8120 тестов — за последние сутки.