В Челябинской области от коронавируса продолжают лечиться около трех тысяч южноуральцев

Число ковидных коек в больницах постоянно снижается

За минувшие сутки в Челябинской области провели 7,7 тысячи тестов на коронавирус. Выявлено 106 свежих случаев заражения этой инфекцией, при этом школьников среди вновь заболевших на этот раз нет, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Всего с начала пандемии в регионе официально зафиксированы 60 тысяч 107 случаев заболеваний коронавирусом.

Выздоровели и выписаны из больниц 54 тысячи 523 пациента, в том числе 107 человек — за последние сутки. На лечении остаются 2 тысячи 935 человек. Число ковидных коек в больницах постоянно снижается.

За прошедшие сутки умерли семь человек: шесть — от ковида, еще один — от сопутствующих недугов.