В Челябинской области нет проблемы с отсутствием антибиотиков

По словам первого вице-губернатор Ирины Гехт, препараты в ближайшее время поступят в торговые точки.

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На базе областного аптечного склада Челябинской области есть необходимые антибиотики, уже скоро они поступят в аптеку. Их отсутствие в торговых точках связано с системой маркировки Минпромторга, с субботы она носит уведомительный характер. Об этом на брифинге по ситуации с коронавирусом заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.



В частности, жители Челябинской области пожаловались на отсутствие в аптеках «Левофлоксацина» и «Азитромицина». Ирина Гехт подчеркнула, что все поставки сейчас есть на областном аптечном складе. В аптеках их не было из-за требований по маркировке Минпромторга, которые с субботы носят уведомительный характер, подчеркнула первый вице-губернатор.

«Это касалось именно системы маркировки и именно со среды система практически не работала и мы не могли отгружать в аптечную сеть эти препараты. В субботу Минпромторг принял это решение, чтобы принять уведомительный характер маркировки, поэтому надеемся, что это безусловно облегчит ситуацию и препараты будут достаточно быстро доставляться в аптеки»,— рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Первый замгубернатора добавила, что препараты есть на областном аптечном складе и в коммерческих аптеках. Коррективы внесла система маркировки, которая сейчас, как заявила Ирина Гехт, решаются.

Добавим, по данным министерства здравоохранения Челябинской области на утро понедельника, 26 октября, в регионе выявлено 138 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии коронавирус подтверждён у 19 511 южноуральцев.