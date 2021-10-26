В Челябинской области нерабочие дни отменили для компаний с непрерывным циклом производства

Предприятия обязаны составить списки сотрудников, которых нельзя отпустить на удаленку

Работодатели в Челябинской области должны составить списки с минимальным количеством сотрудников, которые не могу выполнять обязанности на удаленке в нерабочие дни. Остальные должны быть переведены на дистант. Продолжать работу компания может, если у нее непрерывный цикл производства. Об этом на брифинге в правительстве региона сообщил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

«Вакцинация является наиболее правильным вариантом для решения проблем с пандемией. Альтернативой является полный локдаун. В связи с тем что сейчас экономику нельзя полностью останавливать, принято решение о введении нерабочих дней. Основной посыл — нерабочие дни означают отсутствие контактов между людьми», — отметил Егор Ковальчук.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», часть предприятий и организаций Челябинской области продолжит деятельность в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года. По данным Минпромторга РФ, работу не прекратят системообразующие предприятия в сфере промышленности и торговли, в числе которых градообразующие заводы, головные исполнители гособоронзаказа, разработчики критически важного программного обеспечения, транспортные компании, работающие с удаленными территориями. Продолжат работу в локдаун производства непрерывного цикла — предприятия энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, гидротехнические сооружения, гостиницы, службы связи.