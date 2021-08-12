В Челябинской области назначили нового главного эпидемиолога

Должность Александра Выгоняйлова заняла врач ОКБ № 3 Елена Кутрова

В Челябинской области назначили нового главного внештатного эпидемиолога. Приказ об этом подписал глава регионального Минздрава. Должность вместо Александра Выгоняйлова заняла врач ОКБ № 3 Елена Кутрова.

«С 30 июля на должность внештатного эпидемиолога назначена Кутрова Елена Федоровна — врач-эпидемиолог ОКБ № 3», — подтвердили ИА «Первое областное» в Минздраве региона.

Подробностей увольнения с должности бывшего специалиста Александра Выгоняйлова в ведомстве не уточняют.

Про нового специалиста известно, что Елена Кутрова работает эпидемиологом ГБУЗ «ОКБ № 3» в Челябинске. В прошлом году указом президента России В. В. Путина она была награждена орденом Пирогова.

С приходом эпидемии коронавируса в Челябинскую область Елена Кутрова в числе первых стала работать в перепрофилированном отделении для больных с COVID-19. В области эпидемиологии она работает порядка 20 лет и имеет высшую квалификационную категорию.