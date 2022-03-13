В Челябинской области за сутки меньше тысячи человек заболели COVID-19

Минздрав региона озвучил сводку на 13 марта 2022 года





За минувшие сутки в Челябинской области зарегистрировали 923 новых случаев коронавируса. Как сообщают в пресс-службе Минздрава региона, среди заболевших 69 школьников.



13 марта было сделано 12 405 ПЦР и ИФА тестов, за весь период пандемии специалисты сделали 6 138 019 тестов.

За сутки выписали 1174 человека. 21 пациент умер от COVID-19. Победить болезнь за весь период пандемии удалось 279 222 жителям.

Напомним, что с 14 марта в Челябинской области закрывают все ковидные поликлиники. Рассказываем, куда обращаться пациентам с признаками ОРВИ и при подозрении на коронавирус.