В Челябинской области коронавирусом заболели 364 человека за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 14 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более десяти тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 364 положительных результата, среди заболевших есть четверо школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 91 тысяча 617 человек.

На лечении остаются 8 тысяч 783 пациента. Накануне из больниц выписали 271 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 78 тысяч 487 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 21 скончавшемся пациенте с коронавирусом. За весь период пандемии от инфекции умерли 4 тысячи 285 южноуральцев.

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