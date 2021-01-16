В Челябинской области коронавирусом заболел еще 301 человек

На лечении остаются почти 13 тысяч пациентов

Количество заболевших коронавирусом в Челябинской области вновь возросло. Так, за минувшие сутки медики выявили 301 новый случай заражения. Всего в регионе зарегистрировано 40866 случаев заболевания COVID-19. Подробнее рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

«В региональных больницах на лечении остаются 12923 пациента. Граждане, не входящие в группы риска и не имеющие хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— сообщили в ведомстве.

За прошедшие сутки из больниц выписали 387 южноуральцев, всего с начала пандемии коронавируса выздоровели 26426 пациентов. Классов, закрытых на карантин из-за COVID-19, в регионе нет.

«За последние сутки умерло 15 человек. От коронавируса — восемь пациентов, от других причин — семь пациентов»,— уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

Отметим, южноуральцы продолжают сдавать тесты на коронавирус методами ИФА и ПЦР. Так, за прошедшие сутки медики протестировали 7614 жителей Челябинской области, всего с начала пандемии проведено 1 285 307 исследований.