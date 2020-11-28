В Челябинской области коронавирусом за сутки заболели 272 человека

Это новый антирекорд региона за всё время пандемии.

На утро 28 ноября в Челябинской области зарегистрирован 26091 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 272 южноуральца, что является новым антирекордом по заболеваниям в области. Обновлённую статистику опубликовал Минздрав Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 8350 пациентов. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Среди заболевших за последние сутки — один школьник»,— прокомментировали в ведомстве.

За сутки из больниц выписали 37 человек, всего с начала пандемии коронавируса выздоровел 16841 пациент. Классов, закрытых на карантин из-за COVID-19, в Челябинской области нет.

«За последние сутки умерли 11 пациентов. От COVID-19: пациент, 93 года; пациент, 70 лет; пациентка, 74 года; пациент, 68 лет; пациент, 71 год; пациентка, 64 года. От других причин: сахарный диабет, артериолонефросклероз (ковид сопутствующий) — пациентка, 51 год; критический аортальный клапанный стеноз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 82 года; инфаркт головного мозга, тромбэкстракция (ковид сопутствующий) — пациент, 66 лет; сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 71 год; гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, множественные тромбозы (ковид сопутствующий) — пациент, 74 года»,— добавили в региональном Минздраве.

Всего с начала пандемии коронавируса проведено 1 066 958 исследований. За последние сутки тесты сдал 7531 южноуралец.