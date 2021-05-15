В Челябинской области из ковидных госпиталей за сутки выписали 95 человек

На лечении остаются 2786 пациентов

На сегодняшний день, 15 мая, в Челябинской области официально зарегистрировано 61 611 случай заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки COVID-19 заболели 94 человека. Рассказываем подробнее.

«На сегодняшний день в региональных больницах остаются 2786 пациентов. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие хронических болезней и признаков заболевания, лечатся дома под присмотром врачей»,— уточнили в ведомстве.

Всего с начала пандемии коронавируса из больниц выписали 56 061 пациента, 95 из которых — за прошедшие сутки.

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки скончались восемь человек, шесть из которых — от коронавируса, и два — от других причин.

За прошедшие сутки медики протестировали 9604 жителя Челябинской области. Всего сдано 2 134 825 анализов на COVID-19.

В эти выходные южноуральцы смогут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона. Посмотреть график работы передвижных лабораторий можно на нашем сайте.