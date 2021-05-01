В Челябинской области из ковидных госпиталей за сутки выписали 105 человек

2929 южноуральцев продолжают лечение

На сегодняшний день, 1 мая, в Челябинской области официально зарегистрировано 607212 случаев заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки положительные результаты тестов получили 105 человек. Подробнее рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день в региональных больницах на лечении остаются 2929 пациентов. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие клинических проявлений и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— сообщили в ведомстве.

С начала пандемии коронавируса выздоровели 54 628 южноуральцев, 105 из которых — за прошедшие сутки.

«За сутки скончались шесть человек. От COVID-19 — пять пациентов, от других причин — один пациент»,— добавили в пресс-службе регионального Минздрава.

За минувшие сутки медики провели 7054 исследования. Всего взято 2 045 025 анализов.