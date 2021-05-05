В Челябинской области из ковидных госпиталей за сутки выписали 102 пациента

Минздрав региона опубликовал сводку на утро 5 мая 2021 года

В Челябинской области новой коронавирусной инфекцией за сутки заболели 102 человека. Всего на территории региона зафиксировано 60 тысяч 629 случаев заражения COVID-19. 55 тысяч 38 южноуральцев выздоровели. За сутки из ковидных госпиталей выписали 102 пациента. Еще 2907 человек продолжают лечение.

«За прошедшие сутки умерло 9 человек: от COVID-19 — 7 человек, от других причин — 2 человека», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

За время пандемии южноуральцам провели более двух миллионов исследований на коронавирус, за прошедшие сутки — 1030 тестов.

В Челябинской области продолжает действовать масочный режим, в помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию.