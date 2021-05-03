В Челябинской области из ковидных госпиталей выписан еще 101 человек

105 южноуральцев за сутки заболели COVID-19

За прошедшие сутки коронавирусом заболели 105 жителей Челябинской области. Всего в регионе на 3 мая официально зарегистрировано 60 423 случая заболевания COVID-19. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день в региональных больницах на лечении остаются 2923 пациента. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. Граждане, не имеющие клинических проявлений и хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей»,— сообщили в ведомстве.

За сутки выздоровел 101 человек, всего с начала пандемии из больниц выписаны 54 832 южноуральца.

По данным Минздрава Челябинской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли четыре пациента, от других причин — один пациент.

Всего методами ПЦР и ИФА медиками проведено 2 056 329 исследований, в том числе 4305 — за прошедшие сутки.