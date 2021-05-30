В Челябинской области из ковидных госпиталей выписали 86 человек

Лечение продолжают 2652 пациента

На сегодняшний день, 30 мая, в Челябинской области официально зарегистрировано 62949 случаев заболевания коронавирусом. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за прошедшие сутки заболели 87 человек. Рассказываем подробнее.

По данным ведомства, на лечении остаются 2652 пациента. Граждане, не имеющие признаков заболевания или хронических болезней, лечатся дома под присмотром врачей.

«За прошедшие сутки выписаны 86 человек. Всего 57414 пациентов выздоровели и выписаны из больниц»,— уточнили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

За прошедшие сутки в регионе от коронавируса скончались шесть человек.

«За время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 проведено 2 251 764 исследований. За прошедшие сутки — 8568 тестов»,— добавили в ведомстве.

Напомним, в эти выходные жители Челябинской области могут поставить прививку от коронавируса в крупных ТРК региона. График работы передвижных лабораторий можно посмотреть здесь.