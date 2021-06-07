В Челябинской области из ковидных госпиталей выписали 121 пациента

Минздрав опубликовал сводку на утро 7 июня 2021 года

В Челябинской области за сутки 85 местных жителей заболели новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории региона зафиксировано 63 тысячи 632 случая COVID-19. 58 тысяч 263 местных жителя уже выздоровели, 2430 продолжают лечение. За сутки из ковидных госпиталей выписали 121 пациента, отметили в пресс-службе регионального Минздрава.

«За прошедшие сутки умерло 5 человек: от COVID-19 — 4 человека, от других причин — 1 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

За время пандемии южноуральцам провели более 2,3 миллиона исследований на коронавирус, за сутки сделали 6524 теста.

Жителей Челябинской области приглашают поставить вакцину от COVID-19. За выходные в мобильных пунктах привились более тысячи местных жителей.