В Челябинской области за сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 86 человек. Всего в регионе зафиксировано 63 тысячи 802 случая заражения COVID-19. 58 тысяч 506 пациентов уже выздоровели, 2341 продолжают лечение. За сутки из ковидных госпиталей выписали 123 человека.
«За прошедшие сутки умерло 9 человек: от COVID-19 — 8 человек, от других причин — 1 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
За время пандемии южноуральцам провели более 2,3 миллиона исследований на коронавирус, за сутки сделали 6148 тестов.
Южноуральцев приглашают на вакцинацию от COVID-19. За выходные, 5 и 6 июня, прививку в мобильных пунктах поставили более тысячи местных жителей.