В Челябинской области из ковидных больниц за сутки выписали 123 пациента

Минздрав опубликовал сводку на утро 9 июня 2021 года

В Челябинской области за сутки новой коронавирусной инфекцией заболели 86 человек. Всего в регионе зафиксировано 63 тысячи 802 случая заражения COVID-19. 58 тысяч 506 пациентов уже выздоровели, 2341 продолжают лечение. За сутки из ковидных госпиталей выписали 123 человека.

«За прошедшие сутки умерло 9 человек: от COVID-19 — 8 человек, от других причин — 1 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

За время пандемии южноуральцам провели более 2,3 миллиона исследований на коронавирус, за сутки сделали 6148 тестов.

Южноуральцев приглашают на вакцинацию от COVID-19. За выходные, 5 и 6 июня, прививку в мобильных пунктах поставили более тысячи местных жителей.