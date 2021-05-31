Из ковидных больниц Челябинской области за сутки выписали 90 человек

Минздрав опубликовал сводку на утро 31 мая 2021 года

В Челябинской области за минувшие сутки 86 человек заболели новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на территории региона зафиксировано 63 тысячи 35 случаев COVID-19.

57 тысяч 504 местных жителя уже выздоровели, 2641 пациент продолжает лечение. Накануне из ковидных госпиталей выписали 90 южноуральцев.

«За прошедшие сутки умерло 7 человек. Все они скончались от коронавируса», — сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Южноуральцам за время пандемии провели более 2 миллионов исследований на коронавирус, за последние сутки сделали более 10 тысяч тестов.

Медики «красной зоны» в Челябинской области рассказали, как лечат пациентов с коронавирусом и почему необходима массовая вакцинация.