В Челябинской области еще 373 человека заразились коронавирусом за день

Минздрав озвучил сводку на утро 3 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 373 положительных результата. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 87 тысяч 574 человека. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

На лечении остаются 7 тысяч 938 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 277 пациентов, всего с начала пандемии болезнь победили 75 тысяч 523 южноуральца.

Накануне, 2 сентября, от COVID-19 на ковидных базах Челябинской области скончались 22 пациента. За весь период пандемии от инфекции умер 4071 южноуралец.

Единственным способом защитить себя от тяжелой формы болезни остается прививка. В выходные, 4 и 5 сентября, в ТРК Челябинской области продолжат ставить прививки от коронавируса. Публикуем адреса и график работы мобильных пунктов.

Ранее губернатор Челябинской области рассказал о бонусах для привившихся от ковида студентов. Поддержать прошедших вакцинацию согласился Сбербанк: молодые люди смогут три месяца совершенно бесплатно пользоваться одним из сервисов Сбера. При этом сама вакцинация для студентов останется добровольной.

